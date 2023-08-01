المخرج محمد أبو داود يكشف عن 3 أشخاص أثروا في حياة عادل إمام الفنية

قال الفنان والمخرج المسرحي محمد أبو داود، إنه كانت تجمعه علاقة مباشرة مع عادل إمام امتدت لسنوات طويلة، مؤكدا أنه فنان ذكي ومحظوظ لأنه بدأ مشواره مع كبار المهنة.

وأضاف المخرج المسرحي محمد أبو داود: «من حظه الحلو ربنا وضع في طريقه اتنين في بداية حياته، سمير خفاجي مكتشف النجوم وصانعهم، وقدم معه في بدايته كثير من المسرحيات وآمن بموهبته، وكذلك المخرج فطين عبدالوهاب، له دور كبير في حياة عادل إمام سينمائيا».

وتابع: «الحمدلله اشتغلت مع الزعيم عادل إمام أكثر من 10 سنوات متكاملة في مسرحية بودي جارد، نجم شاطر وذكي ولماح، كل مرحلة من مراحل حياته بها تطوير كبير، وبوجود ناس ساعدوه ودعموه».

دور زوجة عادل إمام في حياته

وأشار إلى دور الزوجة هالة الشلقاني التي ساندت عادل إمام، وأخذته في طريق آخر أكثر نظاما وتأسيس أسرة عظيمة بأبناء عظماء وتربيتهم الصالحة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري للدورة 16 والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام، بحضور الكاتب أشرف غريب، مؤلف كتاب عادل إمام، وأدار الندوة دكتور عمرو دوارة.

ويأتي ذاك احتفاء المهرجان القومي للمسرح المصري بالمشوار الفني للفنان عادل إمام، والذي بدأه من خلال خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي، واستمر عطاءه الفني على مدار 60 عامًا.