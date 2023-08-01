منها كتابي عادل إمام ورشدي الشامي.. ندوات بـ«القومي للمسرح» اليوم

يواصل المهرجان القومي للمسرح، في دورته السادسة عشر، تنظيم فعالياته، لليوم الثالث على التوالي، حيث يشهد اليوم الثلاثاء، عددًا من الندوات والورش والعروض المسرحية، وسط حضور جماهيري كبير، داخل قاعة الندوات الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ندوة تكريم الفنان عادل إمام، حيث تشهد توقيع كتاب «عادل إمام» للكاتب أشرف غريب، ويديرها الدكتورة عمرو دوارة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويليها ندوة الفنان صلاح عبد الله، حيث سيشهد حفل توقيع كتابه.

كما يتضمن جدول فعاليات اليوم الثالث في المهرجان القومي للمسرح، ندوة وحفل توقيع لكتاب الفنان رشدي الشامي، وستديرها الناقدة رشا عبد المنعم.

أبرز المكرمين في الدورة الـ16 من المهرجان

وانطلقت فعاليات الدورة الـ16 للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي يترأسه الفنان محمد رياض، مساء السبت الماضي، وشهد تكريم عددا من نجوم الفن أبرزهم صلاح عبد الله، رياض الخولي، محمد محمود، رشدي الشامي، سامي عبد الحليم، محمد أبو داود، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد.