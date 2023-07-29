هاني شنودة يعزف موسيقى أفلام عادل إمام في افتتاح مهرجان المسرح الليلة

يشهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر، مساء اليوم السبت، حضورًا مميزًا للموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي يقوم بعزف أشهر المقطوعات الموسيقية التي حملت بصمته وقدمها في أفلام عادل إمام؛ أبرزها شمس الزناتي والحريف وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.

وتحمل الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، اسم الزعيم عادل إمام للاحتفاء بمشواره الفني الذي بدأه من خلال خشبة المسرح في ستينيات القرن الماضي، واستمر عطاؤه الفني على مدار 60 عامًا.

حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح على قناة الحياة

وتقوم قناة الحياة بنقل فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري حصريًا على شاشتها مساء اليوم، وتقدم الحفل المذيعة ريهام إبراهيم، كما يشهد تقديم عرض استعراضي باسم روحنا المسرح، يشارك فيه ميدو عادل وزهرة رامي.

فعاليات مهرجان المسرح القومي تستمر حتى 14 أغسطس

وتحتفي الدورة الـ16 لمهرجان المسرح والتي يترأسها الفنان محمد رياض، بالنجوم الذين ساهموا في حركة المسرح المصري ويتم تكريمهم مساء اليوم، من خلال عقد ندوات ولقاءات للحديث عن مشوارهم الفني على مدار أيام المهرجان الذي يستمر حتى 14 أغسطس المقبل.