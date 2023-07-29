هاني شنودة يوجه رسالة حب لـ عادل إمام في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وجه الموسيقار هاني شنودة، رسالة حب وتقدير إلى الفنان عادل إمام، خلال حفل افتتاح الدورة السادسة عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، التي تحمل اسم الزعيم احتفاء بمشواره وعطاءه الفني.

وقدم هاني شنودة، خلال حفل الافتتاح، عددا من المقطوعات الموسيقية التي قدمها في أفلام عادل إمام، بمساعدة فرقته الموسيقية، منها أفلام «الخريف- المشبوه- وشمس الزناتي»، وسط تفاعل الحضور معه بالتصفيق.

هاني شنودة يتحدث عن عادل إمام

وقال هاني شنودة، في كلمته عن عادل إمام: «الزعيم فتح بيوت ناس كتير، وأياديه بيضاء على السينما المصرية ووضعها في مرتبة عالية».

وأشار إلى أن الزعيم عادل إمام، كان «وش السعد» عليه، عندما قدم معه موسيقى تصويرية في بداية حياته، الأمر الذي جعله يشارك فيما بعد بموسيقاه في نحو 150 فيلما سينمائيا، موجها الشكر له على كل ما قدمه للفن المصري والعربي.