انطلاق انتخابات نقابة الموسيقيين بعد اكتمال النصاب القانوني

بدأت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية بمقر نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وفي مقرات النقابة بالمحافظات المختلفة.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وحضر في الساعات الأولى من صباح اليوم أعضاء الجمعية العمومية من أجل اختيار أعضاء مجلسهم، ويتنافس على مقاعد عضوية الموسيقيين الـ12 مقعدا 31 مرشحا.

المرشحين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

ومن أبرز المرشحين الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعي، منصور هندي، محمد عبد الله.

بالإضافة إلى تقدم كل من عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة، د. شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش.

وأيضا تقدم أيمن سالم، حمادة كحلة، عادل مصطفى، عاطف إمام، عامر العجيني، على الشريعى، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة.