جامعة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2023

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، عن منح جوائز الجامعة لعام 2023، وذلك على النحو التالي:

جائزة الجامعة التقديرية «في المجال الطبي»، لكل من الدكتورة هالة مصطفى حمودة، وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد معتز خميس عبد الرازق، رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، والدكتورة عزة محمد بلال فرغلي، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة.

‏المجال العلمي

جائزة الجامعة التقديرية «في المجال العلمي» لكل من الدكتور إيهاب عيسى خضر، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور صبحي حسن سلام، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد خليفة الديك، الأستاذ بكلية الزراعة.

- جائزة الجامعة للتميز العلمي «في المجال العلمي»، لكل من الدكتور أحمد محمد الخطيب، الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة كوثر سعد الجندي، الأستاذ بكلية الزراعة.

المجال التربوي

- جائزة الجامعة التقديرية «في المجال التربوي»، للدكتورة تسبي رشاد لطفي، عميد كلية التربية النوعية الأسبق.

- جائزة الجامعة للتشجيع العلمي «في المجال الطبي»، لكل من الدكتورة ريهام عبد الحليم أبو الوفا، الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة أمنية مجدي عبده، الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عمرو أحمد بدري، المدرس بكلية الطب، والدكتورة إيمان عرفة حسن علي، المدرس بكلية التمريض.

- جائزة الجامعة للتشجيع العلمي «في المجال العلمي»، لكل من دكتور علاء الدين محمود عبد المجيد، المدرس بكلية العلوم، والدكتور محمد صلاح أيوب، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتورة سمر سعد البليهي، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشحات عطية، المدرس بكلية العلوم.

- جائزة الجامعة للتشجيع العلمي «في المجالات الإنسانية والعلوم الإجتماعية»، للدكتورة نيرمين إبراهيم اللبان، الأستاذ المساعد بكلية الآداب.

جائزة الأبطال الرياضيين

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة لأوائل خريجي كليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021، ومنح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطلاب الفائزين في البطولات الأفريقية والعربية، وبطولة الجمهورية والجامعات في الألعاب الرياضية المختلفة، وكذلك منح شهادة تقدير وميدالية الجامعة التذكارية المذهبة للأساتذة الذين بلغوا سن الإحالة للمعاش لعام 2023 بكليات ومعاهد الجامعة.

كما منح المجلس شهادة تقدير ودرع الجامعة للنشر العلمي المتميز، مع منح لقب «باحث جامعة الإسكندرية المتميز» في تخصصه، وذلك على النحو التالي:ـ

في مجال العلوم الطبية

ـ الدكتورة إيمان السيد عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بمعهد البحوث الطبية.

في مجال العلوم الهندسية

الدكتور صادق زكريا أبو النجا، الأستاذ بكلية الهندسة.

في مجال العلوم الأساسية

الدكتورة نبيلة السيد بدوي، الأستاذ بكلية العلوم.

في مجال العلوم التربوية

الدكتورة هبة جمال عبد الحليم، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.

ووافق مجلس الجامعة أيضا على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمي:

في مجال العلوم الطبية، للدكتورة لمياء أحمد حسن هيكل، المدرس بكلية الصيدلة.

وفي مجال العلوم الأساسية للدكتور أحمد عبد الرحيم عبد المنعم، الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث.