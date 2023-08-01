انخفاض تنسيق كلية الهندسة 2023 درجة واحدة عن 2022.. والنقيب يطالب بمجموع محدد

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّه يؤيد الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالشعبة الهندسية الذي أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم للحاصلين على مجموع 342 درجة في الثانوية العامة بنسبة 83.4%، «والذي يقل عن تنسيق كلية الهندسة العام الماضي بدرجة إذ بلغ الحد الأدنى 343 درجة»، وهي مرحلة تستوعب نحو 15 ألف طالب، موضحًا أنَّه بخصوص تنسيق كلية الهندسة 2023، فإن النقابة أرسلت خطابا للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، تطالب فيها ألا يتعدى عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو معاهد هندسية عن 22 ألفًا و500 طالب.

تنسيق كلية الهندسة 2023

وأكّد «النبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذا الرقم الذي طالبت به النقابة «هو الذي يسهم في تحقيق استقرار في المجال الهندسي في مصر، والزيادة عنه تعني زيادة في ارقام البطالة واهدار مهنة الهندسة» بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنَّه ليس لديه توقع معين بخصوص الحد الأدنى لـ تنسيق كلية الهندسة 2023، لكنه عقب على ما أعلنته الوزارة اليوم قائلا: رقم مقبول أن الجامعات الحكومية كلها تأخد 15 ألف طالب»، مطالبًا بألا ينخفض تنسيق كليات الهندسة الى المرحلة الثانية للتنسيق.

ضوابط القيد في نقابة المهندسين

وأكّد «النبراوي»، أنَّ النقابة ستعقد اليوم مؤتمر لإعلان القرارات الخاصة بالنقابة المنظمة لضوابط القيد بنقابة المهندسين، وتحدث عن تنسيق كلية الهندسة 2023 موضحا أن النقابة تطالب بألا يتعدى فرق المجموع بين كليات الهندسة في التعليم العام 10% مقارنة بتنسيق الجامعات الخاصة، بما يعني أنه في حالة ما إذا كان الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 2023 بلغ 80% على سبيل المثال فإنه يجب ألا يقل تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الخاصة والأهلية عن 70%، وتابع قائلا : وهذا بشكل مبدأي لأننا في المرحلة الثانية من تنظيم عملية القبول في النقابة سنطالب بالا يتعدى الفارق 5%.

تنسيق كلية الهندسة

وكان الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 2022 العام الماضي قد بلغ 343 درجة بنسبة 83.6% وهو تنسيق كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة، بما يعني أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الهندسية الذي أعلنته وزارة التعليم العالي اليوم «ويبلغ 342 درجة» يقل عن تنسيق العام الماضي بدرجة.