«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى للقبول بمرحلة التنسيق الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، اعتبارا من يوم السبت المقبل، حتى الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري.

وقد حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، التي تضم 22304 طالبا من شعبة علمي علوم، و15 ألفا و13 طالبا من علمي رياضة، و74 ألفا و923 طالبا من الشعبة الأدبية.

الحد الادني للقبول في مرحلة التنسيق الأولى

- الحد الأدنى للقبول من شعبة علمي علوم من مجموع 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29.

- الحد الأدني للقبول من شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- الحد الأدنى للقبول من الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61%.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة وموعد التظلمات

يذكر أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، أوضحت الفارق بين قدرات الطلاب، وفقا لتصريحات شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، سوف تبدأ يوم الخميس المقبل، وتستمر لمدة 15 يوما.