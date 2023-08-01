مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم، الحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023، لطلاب الشعب الثلاثة علمي وأدبي ورياضة، إذ كشفت الحدود التي تمّ إعلانها انخفاض أعداد المسجلين للمرحلة العام الجاري عن العام الماضي، مقارنة بتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022.

تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية المقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023 وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها:

** الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023:

- الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين لها : 15013 طالبًا.

** الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2022:

- الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين للمرحلة: 15220 طالبًا.

وتبدأ اعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 السبت المقبل وتستمر لمدة 5 أيام وفقًا لضوابط الأعلى للجامعات.