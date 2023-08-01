رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023

كتب:

أحمد أبوضيف
03:31 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
مكتب التنسيق

مكتب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، اليوم، الحدود الدنيا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023، لطلاب الشعب الثلاثة علمي وأدبي ورياضة، إذ كشفت الحدود التي تمّ إعلانها انخفاض أعداد المسجلين للمرحلة العام الجاري عن العام الماضي، مقارنة بتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022.

تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية المقارنة بين تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022 و2023 وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها: 

** الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023:

- الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين لها : 15013 طالبًا.

** الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2022:

- الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر.

- عدد الطلاب المسجلين للمرحلة: 15220 طالبًا.

وتبدأ اعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 السبت المقبل وتستمر لمدة 5 أيام وفقًا لضوابط الأعلى للجامعات.

اقرأ المزيد:

لطلاب الثانوية العامة.. رابط تنسيق القبول في الجامعات 2023 وخطوات التقديم

3 توجيهات من «التعليم العالي» للطلاب قبل انطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات

رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2023 والأعداد المقترح قبولها في كليات طب الأسنان بمصر
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.