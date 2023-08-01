3 توجيهات من «التعليم العالي» للطلاب قبل انطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلاب الثانوية العامة الذين يستعدون للتقديم في المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني، عن التعليمات التي يجب الالتزام بها خلال التقديم.

تعليمات مهمة بشأن التنسيق الإلكتروني

- القبول في الجامعات والمعاهد، يتم فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على الرابط.

- خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة 5 أيام.

مواعيد إدخال الرغبات

- يبدأ التقديم الإلكتروني من خلال المعامل المتاحة في الجامعات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام التقديم المعلنة.

- الموقع متاح لمدة 24 ساعة، أمام جميع الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى عن طريق الحاسب الشخصي.

موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني

- فتح التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى من التنسيق، السبت 5/8/2023 حتى الأربعاء 9/8/2023.

- التقديم في المرحلة الأولى مستمر لمدة 5 أيام متتالية.

- الحد الأدنى للقبول من شعبة علمي علوم بداية من مجموع 362 درجة فأكثر، أي 88.29%.

- الحد الأدنى للقبول من شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر 83.41%.

- الحد الأدنى للقبول من الشعبة الادبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61%.