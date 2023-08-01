تنسيق الجامعات 2023 والأعداد المقترح قبولها في كليات طب الأسنان بمصر

ذكرت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار أعمال تنسيق الجامعات 2023، تجتمع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات أعضاء اللجنة، الأسبوع المقبل، لتحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات الطب البشري، وعدد طلاب كليات طب الأسنان في مصر 2023 والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، وغيرها من الكليات، وأيضا تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات.

تنسيق الجامعات 2023

وقالت المصادر في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، إنّ هناك استعدادات تتم على قدم وساق لتنسيق المرحلة الأولى 2023 في إطار أعمال تنسيق الجامعات 2023، مشيرة إلى أنّ عدد طلاب كليات طب الأسنان في مصر 2023 سيكون مقاربا للعام الماضي وفي حدود 2200 طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، لافتة إلى أنّ الرأي النهائي في إقرار الأعداد لمختلف الكليات يكون للجنة العليا للتنسيق ووفق الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى خلال ساعات

وفي السياق ذاته، تكشف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والحدود الدنيا لأعمال تنسيق المرحلة، وعدد الطلاب المسجلين بها.