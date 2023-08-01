رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولي، مشيرا إلى أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.

رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023

وحول رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023، أشارت التعليم العالى أنه يمكن الدخول على هذا الرابط، والبدء فى تسجيل الرغبات، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 لأكثر من 22304 طلاب، الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% لعدد15013 طالبا، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر لعدد 74923 طالبا.

رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023 خدمة مجانية متاحة

ولفتت التعليم العالي إلى أنّ رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023، خدمة مجانية متاحة، مشيرا إلى أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، على أن يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

خطوات التسجيل من خلال رابط موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023

وأشارت إلى أنه على الطالب الدخول إلى موقع تنسيق القبول في الجامعات 2023، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- ثانيا يقوم الطالب بإدخال رغباته على أن يراعى قواعد التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.