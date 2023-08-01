الدفعة الثانية من استديو خالد جلال تقدم مسرحية «بوسطة» بمشاركة 50 ممثلا صاعدا

قدمت الدفعة الثانية من استوديو خالد جلال، مسرحية «بوسطة»، ضمن عروض الجامعات والقطاع الخاص، المشاركة بالدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري «دورة الفنان عادل إمام»، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين في مسرح السلام.

المسرحية من بطولة 50 ممثلا صاعدا

المسرحية بطولة أكثر من 50 ممثلا صاعدا، وموسيقى أحمد محيي، ومخرج منفذ علا فهمي، وديكور عمرو عبد الله، والعمل من إنتاج شركة «كينج توت للإنتاج الإعلامي»، وصياغة وإخراج خالد جلال.

ومن جانبها، قالت الفنانة الشابة ريهام فايق، أحد أبطال العرض، إنها تجسد شخصية تلميذة مستهترة، بنت رجل أعمال كبير، لا يهمها شيء، ولا تلتزم بملابس المدرسة وتتنمر بشكل فج على معلمتها، التي جسدت شخصيتها زميلتها في الورشة هبة كامل، وذلك ضمن إسكتش التنمر داخل أحداث العرض، الذي بعث برسالة لكل الحضور مفادها «خد بالك من كلام».

إشادات بالمخرج خالد جلال.. داعم لكل المواهب

وذكرت ريهام، أن المخرج خالد جلال، هو داعم لكل المواهب ووقف معها بشكل شخصي، وتعلمت منه أشياء كثيرة، واكتشفت مناطق عديدة في التمثيل المسرحي تحديدًا لم تكن تعلمها، والمجموعة بالكامل أدت معه شخصيات مختلفة خاصة بعد تمارين الارتجال ومحاولته تنمية هذا الجزء بداخلنا وكيفية الوقوف على المسرح، ونقل «جلال» خبرته لنا وأشرف على كتابتنا لكل مشاهد العرض وصولا لإخراجه بالصورة اللائقة.

وأضافت ريهام أنها فخورة كونها أحد تلاميذ صانع النجوم و«جواهرجي الفن» خالد جلال -كما أطلقنا عليه - وأتمنى من الله أن يكون دائما سند وظهر لكل الموهوبين الجدد، حيث إن تقديمه لنا اليوم في مهرجان بحجم مهرجان المسرح المصري هو شرف لنا وخطوة كبيرة نحو الاحتراف.

حضر العرض: الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، والفنان محسن منصور، مدير مسرح السلام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الضيوف منهم: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، لقاء سويدان، محمد صلاح ادم، والمخرجين: أحمد السيد، مازن الغرباوي، والمطرب محمد سراج، والإعلامي رجائي رمزي، ومجموعة من أسر أبطال العرض ومنهم: الإعلامية أميرة عبد العظيم والدة «هنا ممدوح عبد العليم» والفنانة أميرة العايدي والدة «سارة وائل نور».