خالد جلال يروج لعرض «بوسطة»: اليوم وغدا على مسرح السلام

روّج المخرج خالد جلال عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، للعرض المسرحي «بوسطة»، المقرر عرضه على مسرح السلام اليوم وغدًا.

ونشر خالد جلال مجموعة صور من العرض المسرحي وعلق عليها قائلا: «بوسطة اليوم وغدا على مسرح السلام في تمام الثامنة، لا قوة إلا بالله».

تفاصيل العرض المسرحي بوسطة

العرض المسرحي بوسطة من إنتاج شركة كينج توت للإنتاج الإعلامي للمنتجين هشام وعصام شعبان، وخالد جلال ستديو، ويعتبر عرض بوسطة هو العرض الثاني من سلسلة عروض ستديو خالد جلال بعد نجاح العرض المسرحي «ألف عيلة وعيلة» الذي تم عرضه العام الماضي.

وكانت أشادت الفنانة إلهام شاهين بالعرض المسرحي بعد أن شاهدته في يونيو الماضي وكتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: عرض مسرحي ممتع.. بوسطة.. للمخرج الرائع خالد جلال.. من إنتاج شركة كينج توت.. الأساتذه هشام وعصام شعبان.. ألف مبروك للجميع.. ولكل المشاركين في العرض.