المخرج خالد جلال يكشف كيفية صناعة النجوم بالمهرجان القومي للمسرح

تتضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري الذي يبدأ يوم 29 يوليو من الشهر الجاري ويستمر حتى يوم 14 أغسطس المقبل، لقاءً موسعًا مع المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، من خلال ماستر كلاس تحت عنوان كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجًا، وذلك يوم الجمعة 4 أغسطس، وذلك حسب بيان صادر عن إدارة المهرجان.

وتتضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح ندوة عن الكُتاب الراحلين، يوم الأربعاء 2 أغسطس، ويشارك فيها النقاد أحمد عبد الرازق، جرجس شكري ، محمد بهجت، دكتور صالح شريف ويدير الجلسة ناصر العزبي ، والجلسة الثانية عنوانها النقاد والمترجمون بمشاركة دكتور أحمد يوسف عزت، محمد الروبي وإدارة ناصر العزبي.

ندوة عن النقاد والمسرحيين الراحليين

كما تنظم إدارة المهرجان ندوة في اليوم التالي 3 أغسطس عن المسرحيين الراحلين، بمشاركة دكتور محمود سعيد، والفنان سيف عبدالرحمن وإدارة الفنان عصام عبد الله، والجلسة الثانية بمشاركة الفنان زين نصار والفنانة عايدة فهمي والفنان أحمد مختار ويدير الجلسة الفنان عصام عبد الله.

مائدة مستديرة بالقومي للمسرح

ومن المقرر أن يكون الحديث خلال المائدة المستديرة عن كل من الراحلين الذين غادروا الحياة خلال الفترة من عام 2022 حتى نهاية يونيو 2023، وهم محمد أبو العلا السلاموني، يسري الجندي، جمال عبد المقصود، أما النقاد والمترجمون الراحلون فهم كمال عيد، محمد عناني، السباعي السيد، مصطفى سليم، والمسرحيون الراحلون هم رجاء حسين، هشام سليم، سامي فهمي، هشام الشربيني، كمال سليمان، سلوى محمود، شريفة فاضل، لبنى محمود.