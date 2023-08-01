«جنايات سوهاج» تقضي بالسجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما يتضمن معاقبة المتهم «ا. ي. م»، عامل، بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالإتجار في الحشيش والشابو، بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد ورود معلومات لضباط مباحث قسم ثان سوهاج، مفادها إتجار المتهم في المخدرات، وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف، وراغبى الشراء من الشباب.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم وبحوزته عدد قطع الحشيش المخدر، وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالإتجار في المواد المخدرة، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها السابق.