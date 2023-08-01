إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق رأس غارب الغردقة

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم «ا ص ق 6732»، بالكيلو 90 طريق رأس غارب الغردقة، وإخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر بإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة، الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

حالة المصابين حادث طريق رأس غارب الغردقة

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، إلى أن حالة المصابين تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة وجروح، لافتا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية لهم، وهم عبد المنعم محمود عبد المنعم 48 سنة، أصيب جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمزة عبد المنعم محمود 6 سنوات، أصيب بجرح قطعي أعلى العين اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إيمان عادل عبدالحكيم، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أدهم عبد المنعم محمود 3 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.