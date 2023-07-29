إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة - رأس غارب»

أصيب 6 أشخاص اليوم السبت في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الغردقة - رأس غارب» شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق «الغردقة - رأس غارب»

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 2 بعد المدخل الشمالي لمدينة الغردقة في اتجاه رأس غارب، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأشار مصدر طبي بـ«صحة البحر الأحمر» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة المصابين تنوعت بين كسور وجروح وسجحات وتراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية َوجار عمل اللازم.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث

وكان شهد طريق «رأس غارب - الغردقة» شمال محافظة البحر الأحمر، حادث تصادم سيارة نقل بأخرى، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم نقل المصاب مشرحة مستشفى الغردقة العام، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.