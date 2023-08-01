«الآثار»: مسار العائلة المقدسة والتجلي الأعظم سيجعلان مصر مركزا للسياحة الروحية

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّه جرى افتتاح 6 نقاط بمسار العائلة المقدسة مؤخرا، بعد تجهيزها سياحيا، موضحة أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح نقطتي درنكة والمحرق بأسيوط، كما جرى الانتهاء من تجهيز نقاط مسار العائلة المقدسة، كما أنّ مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين سيجعل مصر مركزا للسياحة الروحية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة السياحة والآثار، اليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري كانت جيدة للغاية، وهناك زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من الأسواق المصدرة للسياح لمصر بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أنّ التأشيرة المتعددة لزيارة مصر لمدة 5 سنوات ستصدر بمجرد انتهاء وزارة الخارجية من بعض التفصيلات، كما أنّ التيسيرات التي منحتها الدولة المصرية لدخول مواطني نحو 180 دولة لمصر كانت أحد الأسباب التي أدت لزيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجاري.