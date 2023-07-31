وزير الخارجية العراقي: بلادنا منفتحة على الاستثمارات الخليجية

أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، اليوم الاثنين، أن الجمهورية العراقية مفتوحة أمام الشركات الخليجية للاستثمار في المشروعات المختلفة، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للعراق تقوم على تطوير العلاقات مع مختلف الأطراف الدولية، وبشكل خاص مع الدول العربية ودول الجوار.

وقال «حسين» في مؤتمر صحفي مشترك مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، إن «أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الخليجية، والسياسة العراقية الخارجية قائمة على تطوير العلاقات»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن «العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجية متينة وقوية»، مؤكداً أن الربط الكهربائي مع الخليج والسعودية كان محوراً أساسياً من بين النقاشات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بغداد ترحب بالشركات الخليجية

واستطرد «حسين» قائلاً: «إننا نشجع دخول الشركات الخليجية إلى العراق، والحكومة الحالية تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقديم الخدمات، ولديها خطة واضحة في استثمار الغاز».