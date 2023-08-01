مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في الجيزة.. تقسيم المحافظة لمجموعات (1 و 2 و 3)

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، في تطبيق مواعيد انقطاع الكهرباء، وفق مجموعات (1 و2 و3)، ضمن خطة تخفيف الأحمال، التي أعلن عنها مجلس الوزراء، وتم تحديد المناطق والجدول الزمني على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بمواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في الجيزة حسب المجموعة، فهي كالتالي:

مجموعة 1 قطع التيار من 12 حتى 1 ظهرا

- الجيزة.. أول نفق الهرم بجوار التوحيد والنور يمين ميدان الجيزة.

- الهرم.. بجوار فندق الليدو، نصرالدين العمرانية الشرقية.

- العمرانية.. شارع البلاستيك، شارع المصانع، شارع اليابان، شارع الشعب.

- طموه.. بجوار مطحن فؤاد فلاور، منطقة عرب التل.

- شبرامنت.. ترعة السيسي من السجل المدني، شارع مصرف حمودة.

- نزلة السمان من مدخل أبو الهول حتى الصوت والضوء.

- بشتيل.. شارع المدينة المنورة، شارع أبو بكر الصديق، شارع مغاوري أبو عوف، مجمع المدارس، شارع المطار.

- الدقي.. شارع رشدان، السفارة السعودية.

-البدرشين.. قرية العمرانية ودهشور، المرازيق البلد، العزيزية، الشوبك.

-العجوزة.. شارع المراغي من شارع البطل أحمد عبد العزيز، وزارة التضامن، شارع نوال.

- المهندسين.. شارع دمشق من شارع السودان، شارع أحمد عرابي.

- الوراق.. شارع عبد المنعم رياض، وراق العرب.

- البراجيل.. شارع ترعة الزمر، بشتيل، لعبة

- العياط.. قرية السعودية وعرب سليم

-الصف.. قرية عزبة سلام، ضواحي الصف

- الهرم.. شارع عز الدين عمر من الهرم حتى ترسا ومتفرعاته حتى شارع نعمة الله.

- الرماية .. حدائق الاهرام القديمة ومتفرعاتها وحتى نزلة السمان.

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في الجيزة.. مجموعة 2 من الواحدة حتى الثانية ظهرا

-فيصل.. شارع عبد المجيد سعيد كفر طهرمس، ترعة عبد العال

- بولاق الدكرور.. زنين

-فيصل.. محطة رفع شارع التحرير من صفط اللبن، شارع الملك من شارع العشرين

- الجيزة.. شارع حسن برادة، شارع المحطة أمام محكمة الجيزة، شارع ربيع الجيزاوي

-المهندسين.. شارع محيي الدين

-العمرانية.. شارع سيدي عمار العمرانية الشرقية، بجوار قاعة سيد درويش، خاتم المرسلين

- بشتيل.. شارع ترعة السواحل، أبراج أكتوبر

- الوراق.. شارع المعهد الديني، شارع البوهي، جزيرة محمد، وراق العرب

مواعيد انقطاع الكهرباء اليوم في الجيزة (مجموعة 3) من الساعة 2 حتى 3 عصرا

- أوسيم.. مصنع تكنوبلاست، مصنع طوب، عزبة العرب

-بشتيل.. شارع جمال عبد الناصر، سكة حديد بشتيل، شارع بلال الجديد

- طموه.. ميت شماس، المنوات

- زواية أبو مسلم عزبة العمدة

- الدقي.. شارع رفاعة، هيئة التدريس، شارع مصدق

- الرماية.. بجوار كارفور مشعل حتى قسم الهرم، نزلة السمان، الكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية، منطقة جرانة

- العمرانية.. شارع عبد اللولي وشارع سيدي عمار