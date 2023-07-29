مصرع شابين غرقا في شواطئ الإسكندرية.. جرفهما التيار

لقي شابين مصرعهما غرقهما اليوم بشواطئ غرب الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج، الأول من محافظة الغربية أثناء الاستحمام بشاطئ شهر زاد بمنطقة الدخيلة، والثاني من محافظة الشرقية توفي غرقا في شاطئ الهانوفيل، فيما جرى انتشال الجثمانين ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخصين غرقا في الإسكندرية

تعود حالتي غرق شواطئ الإسكندرية اليوم حين تلقى اللواء خالد البري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد غرق شاب بشاطئ شهر زاد بمنطقة الحديد والصلب بدائرة القسم، بالإضافة إلى إخطار آخر يفيد ظهور جثة غريق بشاطئ الهانوفيل بوابة 6 .

غريق شاطئ شهرزاد

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ شهرزاد، وتبين من الفحص غرق المدعو محمود محمد عبد الغفر 20 سنة، طالب بكلية التربية النوعية.

وتبين من التحريات أن الشاب، مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، حضر رفقة أصدقائه إلى الإسكندرية في رحلة «اليوم الواحد» للاستمتاع بنزول البحر إلا أن لقى مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع الأمواج.

جرى استخراج الجثمان بواسطة رواد الشاطئ قبل وصول الإنقاذ النهري، ونقل الجثة بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

غريق شاطئ الهانوفيل

وفي شاطئ الهانوفيل تبين من الفحص غرق المدعو عمرو زغلول سكران محمد 18 سنة، مقيم أنشاص الرمل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، جرى استخراج الجثمان، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحررا محضرين بهما بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.