«محلية النواب» تطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في خطة الإنارة التبادلية

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انقطاع الكهرباء بشكل أسبوعي، لتحقيق حالة الرضاء للشارع المصري.

وأشار «السجيني» إلى ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإنارة الشوارع والميادين، ما يعني ضرورة تجانس الإدارة من حيث القوة واللون في نوع الإنارة التي تُستخدم في الشوارع، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد عدد المارة والمركبات لتحديد حجم الإضاءة التى تحتاجها كل منطقة.

الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة

وقال النائب في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة في دور الانعقاد المنقضي ناقشت الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق العامة والكباري والميادين والمنتزهات، وأسس تركيب أعمدة إنارة «هاي ماست».

تكويد وسائل الإنارة على الطرق الداخلية

وأوضح «السجيني»، أن اللجنة طالبت خلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الماضي بضرورة إعادة تصميم وتكويد وسائل وأنواع الإنارة العامة على الطرق الداخلية والرئيسية والمحاور الداخلية والإقليمية، مع مراعاة أخذ رأي جهاز التنسيق الحضاري، باعتباره المعني بإصدار الأكواد.

ولفت إلى ضرورة مراجعة الحكومة لخطة الإنارة التبادلية للشوارع والميادين في مصر وفقا لعرض الشارع والكثافة السكانية التي تستخدم هذه الطرق، وقال «من غير المعقول أن تتم المساواة بين التحميل التبادلي لشوارع عرضها 60 مترا وأخرى عرضها 8 أمتار».

وأوضح أهمية تدريب العاملين بكل من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والمحافظات بمعهد التدريب والدراسات الحضارية، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مركز سقارة، للحفاظ على فاقد الكهرباء وحسن استغلاله.