نائب محافظ شمال سيناء يناقش إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

أكد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح نائب المحافظ، في الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية، أن من بين الإجراءات المتخذة يوم عمل للموظفين أسبوعيًا من المنزل بنظام «الأون لاين»، وعدم تواجد الموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء الدوام الا باستدعاء رسمي.

ووجه «الخولي» بترشيد البطاقة في جميع دور العبادة، على أن يجرى إغلاق الانارة والتكييفات عقب الانتهاء من الصلوات، فضلًا عن تخفيض الإنارة العامة في الشوارع والميادين وتغيير كشافات الإنارة من الصوديم إلى لمبات الليد الموفرة للطاقة.

جدول لقطع التيار الكهربائي بشمال سيناء

وأشار اللواء هشام الخولي، إلى إعداد شركة الكهرباء جدول لتوقيتات انقطاع الكهرباء، بالتنسيق مع شركات المرافق، والحفاظ على عمل محطات المياه الصرف الصحي، واستثناء المستشفيات والأماكن السياحية من انقطاع الكهرباء، والتفتيش على المولدات داخل المؤسسات الصحية والتنسيق بينها وبين شركة الكهرباء، والإغلاق التام لواجهات الإعلانات كافة، عدا التي تعمل بالطاقة الشمسية أو المولدات، وعدم إضاءة كشافات الملاعب والأندية، عدا النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة، وإقامة المباريات الرياضية نهارًا وترشيد الطاقة في الملاعب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مع التزام صلات الأفراح بإنارة القاعات فقط، وعدم إضاءة أي انوار للزينة.

وشدد نائب المحافظ، على أن تكون جميع عدادات الكهرباء في مختلف الجهات مسبوقة الدفع، وفصل الوصلات المخالفة، وعدم عمل أي ممارسات لأي جهة.

ووجه بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتضافر الجهود كافة، وزيادة وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة.

متابعة إجراءات ترشيد الطاقة بشمال سيناء

وأكد اللواء هشام الخولي، تفعيل لجان المتابعة لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الطاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين وتطبيق القانون بقوة.

من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن الدولة بجميع أجهزتها وضعت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض الإنارة العامة بالمحافظات، في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي تشهدها محافظات الجمهورية وعدد من دول العالم.

وشدد «الغندور» على أنه سيجرى تطبيق الخطة في محافظة شمال سيناء، بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، فضلًا عن استثناء المستشفيات والمناطق السياحية من هذه الخطة.

وأشار إلى التنسيق مع شركة الكهرباء في شمال سيناء لمتابعة توقيتات فصل التيار الكهربي عن المناطق، على أن يكون ذلك بالتتابع، والإعلان عن ذلك حتى يتسنى للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة حيال انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن برنامج قطع الكهرباء يهدف لتوفير الطاقة.