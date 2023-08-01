«الرياضة» تدرب العاملين في أندية البحث عن وظيفة لتأهيل الشباب لسوق العمل

تنفذ وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع شباب للمستقبل)، تدريبا تنشيطيا «أونلاين» للعاملين بأندية البحث عن وظيفة بمحافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والإسكندرية والقليوبية ودمياط.

صقل مهارات ومعارف ميسري نوادي البحث عن وظيفة

يتضمن التدريب صقل مهارات ومعارف العاملين بأندية البحث عن وظيفة، من خلال طرح الجانب القانوني المتضمن لنصوص قانون العمل الجديد، المتعلقة بالشباب الباحث عن وظيفة مثل مسئوليات وحقوق العاملين، عقود العمل، دمج اللاجئين، والمهاجرين وذوي الهمم ضمن سوق العمل المصرية.

كما تضمن التدريب جلسة خاصة بالآليات الجديدة والمنهجية المبتكرة لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ أندية البحث عن وظيفة وكيفية وصول الشباب لوظائف لائقة، وأيضا تضمن التدريب جلسة خاصة ببرنامج مهاراتي الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للشباب من أجل تدريبهم على كيفية كتابة السيرة الذاتية وتحليل الوظائف المتاحة أمام الشباب، وكيفية إجراء مقابلات التعارف ومقابلات التوظيف مع شركات القطاع الخاص.

حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص

يقوم بتنفيذ نادي البحث عن وظيفة، مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي، وحتى ثلاثة أشهر، للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التدريب التنشيطي يأتي حفاظا على مهارة الميسرين، ومتابعة التطورات في سوق العمل المصري، وكيفية إعداد شباب باحث عن عمل لديه المهارات اللازمة، التي تضمن حصوله على فرصة عمل لائقة، مشيرةً إلى استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

أندية البحث عن وظيفة تستهدف الشباب المصريين والوافدين

الجدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة، تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية، ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.