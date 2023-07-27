فرص عمل في بني سويف.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت مديرية العمل في محافظة بني سويف فرص عمل في إحدى الشركات الصناعية العاملة بمجال الخميرة ومشتقاتها بمرتبات مجزية مدفوعة وزيادة سنوية، بالإضافة إلى وجود وسيلة انتقال داخلية.

فرص عمل للشباب في بني سويف

وتأتي التخصصات المطلوبة في وظائف مديرية العمل بمجال الميكانيكا والكهرباء، مهندسين وفنيين، على أن تكون الأولية لأبناء محافظة بني سويف وشرق النيل، ومن المقرر أن تكون الوظائف المتاحة هي:

1 ــ مهندسين ميكانيكا، ويشترط أن يكون المؤهل هندسة ميكانيكا، ومن اشتراطات فرصة العمل أن يكون لديه خبرة من عامين إلى 5 سنوات في صيانة وفحص المعدات وصيانة الطلمبات والكمبروسورات، وصناديق التروس والبلاورات، ولا يزيد السن عن 35 سنة.

2 ــ مهندسين كهرباء، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء، ولديه خبرة من عامين إلى 5 سنوات في كهرباء كنترول وصيانة معدات كهربائية، ولا يزيد السن عن 35 سنة.

3 ــ فنيين كهرباء ويشترط أن يكون حاصل على تعليم صناعي أو مؤهل متوسط، ولديه خبره سنتان على الأقل في كهرباء كنترول وصيانة معدات كهربائية، ولا يزيد السنة عن 35 عاما.

4 ــ فنيين ميكانيكا، ويشترط أن يكون حاصل على تعليم صناعي أو مؤهل متوسط، ولديه خبره سنتان على الأقل في صيانة الطلمبات والكمبروسورات، ولا يزيد السنة عن 35 سنة.

5 ــ فني لحام/ أرجون، ويشترط أن يكون حاصل مؤهل متوسط، ولديه خبره سنتان على الأقل في الأرجون، ولا يزيد السنة عن 35 سنة.

كيفية التقدم للوظائف

وأشارت مديرية العمل إلى أنه يمكن التقدم لتلك الوظائف من خلال التقدم لمصنع الشركة بشرق النيل في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا من يوم 31 أغسطس المقبل، مع إحضار السيرة الذاتية مستوفية البيانات وصور الشهادات والبطاقات