مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة
كتب:
آية حسنين
05:25 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة
يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الاثنين، بنسبة نجاح 78%.
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024
وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية أنه جرى تحديد مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، كالتالي:
- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.
- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه
- كلية الهندسة 50 ألف جنيه
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه
كليات متاحة بجامعة المنصورة الأهلية 2023
وأشارت الجامعة أنه يوجد العديد من الكليات المتاحة في جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، وهي:
- كلية الطب
- كلية الهندسة
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
- كلية الصيدلة
- كلية الأسنان
كما أوضحت الجامعة أن أعمال مكتب التنسيق والقبول بجامعة المنصورة الأهلية إلكترونياً للعام الجامعي 2023/2024 لكليات «الطب البشري - طب الفم والأسنان - الصيدلة - الهندسة - الاقتصاد والعلوم الإدارية»، اعتبارا من الثلاثاء 1 أغسطس حتى يوم الخميس 10 أغسطس.
منح جامعة المنصورة الأهلية 2023 - 2024
كما تقدم جامعة المنصورة الأهلية 2023 منحا للطلبة، كالتالي:
- خصم بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.
- خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، أبناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.
- منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي للتفوق، بنسبة خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على المركز الأول والثاني في كل برنامج، حتى لو تكرروا، على ألا يقل التقدير المكافئ عن امتياز.
- منح التفوق الرياضي في العام التالي للحصول على الميدالية كما يلي:
خصم بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
خصم بنسبة 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
خصم بنسبة 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.
- منح الدعم الاجتماعي: يمنح الطالب الذي فقد عائله (ولي الأمر) أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناءً على حالة أسرة الطالب الاجتماعية.