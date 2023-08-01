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مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

كتب:

آية حسنين
05:25 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023-2024 والكليات المتاحة

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة في معرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة أمس الاثنين، بنسبة نجاح 78%.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية أنه جرى تحديد مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، كالتالي: 

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه

كليات متاحة بجامعة المنصورة الأهلية 2023

وأشارت الجامعة أنه يوجد العديد من الكليات المتاحة في جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، وهي:

- كلية الطب

- كلية الهندسة

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

- كلية الصيدلة

- كلية الأسنان

كما أوضحت الجامعة أن أعمال مكتب التنسيق والقبول بجامعة المنصورة الأهلية إلكترونياً للعام الجامعي 2023/2024  لكليات «الطب البشري - طب الفم والأسنان - الصيدلة - الهندسة - الاقتصاد والعلوم الإدارية»، اعتبارا من الثلاثاء 1 أغسطس حتى يوم الخميس 10 أغسطس.

منح جامعة المنصورة الأهلية 2023 - 2024

كما تقدم جامعة المنصورة الأهلية 2023 منحا للطلبة، كالتالي:

- خصم بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية للمائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

- خصم بنسبة 25% من قيمة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، أبناء شهداء الجيش والشرطة، وأبناء شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية.

- منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي للتفوق، بنسبة خصم 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على المركز الأول والثاني في كل برنامج، حتى لو تكرروا، على ألا يقل التقدير المكافئ عن امتياز.

- منح التفوق الرياضي في العام التالي للحصول على الميدالية كما يلي:

خصم بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

خصم بنسبة 30% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية فضية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

خصم بنسبة 20% من قيمة المصروفات الدراسية للطالب الحاصل على ميدالية برونزية بمسابقة دولية أو إفريقية أو عربية.

- منح الدعم الاجتماعي: يمنح الطالب الذي فقد عائله (ولي الأمر) أثناء الدراسة تخفيض بحد أقصى 25% من قيمة المصروفات الدراسية بناءً على حالة أسرة الطالب الاجتماعية.

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بقلم آية حسنين