«حياة كريمة» تعرض فيديو جديدا لجهودها.. «الجدعنة ملهاش دكان»

عرضت مؤسسة حياة كريمة فيديو جديد بعنوان «الجدعنة ملهاش دكان»، بصوت الفنانة منة شلبي، والتي وجهت لها المؤسسة الشكر في بداية الفيديو لتطوعها في حملة مؤسسة حياة كريمة.

وجاء في الفيديو: «المصريين ومن سنين كتير لخصوا خبرات حياتهم في كلمتين يعيشوا لسنين، زي الجدعنة ملهاش دكان، كانوا بيقولوا زمان الجدعنة ملهاش دكان، وجدعانة الستات عندنا بـ 100 راجل، ستات جدعة شايلة بيوت وبتجري على عيالها، وزي ما قالوا زمان الإيد لوحدها متصقفش احنا في مؤسسة حياة كريمة بذلنا كل جهدنا وقفنا معاهم ومكنا 5 آلاف ست جدعة يبقى لهم مشاريعهم عشان متحتاجش لسؤال غيرهم وقولنا هما وشطارتهم وكانوا شاطرين وهنكمل اللي بدأناه».