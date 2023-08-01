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«الوطنية للتدريب»: تقديم فعاليات برنامج «فاليو» بالتعاون مع «حياة كريمة»

كتب:

رؤى ممدوح
12:48 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، تقديم فعاليات البرنامج التدريبي «فاليو» بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر»، لتدريب طلاب المدارس والجامعات، وذلك استمرارا لاستثمارنا في العنصر البشري المصري خاصة الشباب.

تطوير قرى الريف المصري

ويستهدف البرنامج رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وبالمشروعات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها.

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