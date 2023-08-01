فنانون يشيدون بقرار المتحدة تخصيص عوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

خطوة إيجابية قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عندما أعلنت عن تخصيص عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، وجاء ذلك التبرع إيمانا من الشركة بالدور الذي تلعبه المبادرة الإنسانية، في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

وتهدف «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

فنانون يشيدون بقرار المتحدة

وأشاد عدد من الفنانين بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، ومن بينهم الفنان أمير كرارة، الذي أثنى على القرار، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر المتحدة على هذا القرار العظيم، خاصة وأنه بمثابة تثمين لمبادرة «حياة كريمة»، التي تلعب دورا كبيرا في التخفيف عن المواطنين في الريف والحضر.

لقاء سويدان تتحدث عن قرار المتحدة

بينما قالت الفنانة لقاء سويدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قرار محترم وهائل ودعم لاحتياجات الناس في ظل الغلاء العالمي»، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى ذلك الدعم من أجل أن نخطو مع مصر خطوات إلى الإمام، خاصة أن وضع مدينة العلمين الجديدة جاء في موقع مميز على خريطة الترفيه في الشرق الأوسط وفي العالم، ويجب الاستفادة من المهرجان، والحالة التي يخلقها.

نبيلة عبيد تتحدث عن قرار المتحدة

كما أعرب الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة «حياة كريمة»، وقالت نبيلة عبيد، لـ«الوطن»، إن ما فعلته المتحدة من تبرع بعوائد مهرجان العلمين لصالح مبادرة حياة كريمة، «تشكر عليه جدا، وهذا شيء متوقع من المتحدة كعادتها، وأتمنى أي شخص أو جهة الاقتداء بالمتحدة، ويتم التبرع لحياة كريمة لأن هذه المبادرة تخدم ناس كثيرة جدا.. ألف شكر للمتحدة».

«كلنا إيد واحدة»، بهذه الكلمات تحدثت الفنانة لوسي عن مبادرة الشركة المتحدة بالتبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة»، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة جيدة جدا، «لأن كلنا يد واحدة ومع بعض، والفن عمره ما انفصل عن الشعب، سواء كوميدي أو دراما أو سيرة ذاتية، فكله لمصلحة الشعب، وأعتقد أن أمر جيد أنه يصب المليان على الفاضي، مثلما يتم التبرع للمستشفيات والمؤسسات الخيرية»، لا بد أن نقف بجوار بعض.

وكان للفنان حلمي عبد الباقي الرأي ذاته، حيث أشاد بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقال في حديثه لـ«الوطن»، أن المبادرة التي قامت بها الشركة المتحدة جاءت في وقتها ولابد من العمل عليها، خاصة وأن ملايين الزوار والسياح يأتون لمصر، وذلك يعتبر نوع من أنواع الترويج لمصر بشكل عام، ومدينة العلمين باعتبارها مستضيفة للحدث، فضلا عن البعد الأصيل وهي خدمة ترفيهية مقدمة للجمهور المصري.