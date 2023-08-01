وزير التعليم: نطبق العقوبة القانونية على أي طالب يسرب الامتحانات

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يحدث تسريب نهائي بعد عام 2016 حتى الآن لأنه هناك جهة سيادية تتولى طباعة الأسئلة ولا يوجد على الإطلاق تسريب، ولكن كل ما يحدث أن الطالب قد يصور ويشارك بعض أجزاء من الامتحان بعد دخوله اللجنة وفي حدود 5 دقائق يتم ضبط الطالب داخل اللجنة، ويطبق القانون عليه وتصل العقوبة إلى حرمانه من الامتحان من عام إلى عامين.

منع الغش

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تقرير بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في إطار منع الغش نستخدم العصا الإلكترونية وأيضا التفتيش موجود وتم منع التحويل لبعض اللجان التى كانت تشهد تحويل أعداد كبيرة لها من طلاب الثانوية فى الأعوام الماضية، وأيضا اللجان التى كانت تشهد توترا والتهابا في الأعوام الماضية تم منع عقد الامتحان فيها .

السيطرة على اللجان

وأشار إلى أنه كان يتم اللجوء إلى تغيير رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة كل فترة على مدار أيام الامتحانات لتجديد الدماء، ولا يظل طول مدة الامتحان داخل لجنة واحدة لضمان النزاهة وضمان السيطرة على لجان الثانوية، حيث تقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام نحو 783 ألف طالب وطالبة موزعين على 2098 لجنة على مستوى الجمهورية.