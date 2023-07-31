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وزير التعليم: إتاحة 6 قطاعات لتقديم تظلمات الثانوية العامة تيسيرا على الطلاب

كتب:

وائل فايز
11:04 م | الإثنين 31 يوليو 2023
وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة من المقرر أن تعلن، كل الشروط والضوابط الخاصة بمسألة تظلمات الثانوية العامة، التي تنطلق الخميس المقبل نهاية الأسبوع.

أماكن تقديم التظلمات 

وأضاف وزيرالتربية والتعليم، خلال فيديو، تم بثه من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، «سنتيح للطلاب وأولياء الأمور إمكانية تقديم التظلمات في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية في قرابة 5 أو 6 قطاعات، وليس بالمدينة التعليمية في أكتوبر فقط، وذلك للتيسير على الطلاب وسهولة وصولهم إلى مراكز التظلمات دون عناء أو مشقة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.