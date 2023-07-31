محافظ بورسعيد يهنئ أوائل الثانوية العامة: نماذج مشرفة

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الطالبين المتفوقين في الثانوية العامة ببورسعيد، وذلك بعد أن اعتماد الدكتور حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.

وقدم المحافظ التهنئة لمروان أحمد علي عبدالسميع علي عفيفي، المقيد بمدرسة الفيروز الخاصة لحصوله على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 2023 شعبة العلمية رياضيات متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في حياته العلمية والمهنية.

أدهم بمدرسة المتفوقين

كما هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الطالب «أدهم محمود حسن فهمي الروبي» لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نتيجة الثانوية العامة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) بمجموع 661 متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، حيث حصل الطالب أدهم على الشهادة الإعدادية من مدرسة الراعي الصالح الخاصة ببورسعيد.

نماذج مشرفة من بورسعيد

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، قائلا أن هذا التفوق كان ثمار الاجتهاد والمصابرة والطموح و التربية الجيدة، موجها التهنئة لأسر الطالبين «مروان وأدهم» بمناسبة النجاح والتفوق، مؤكدًا على أهمية دور الأسرة، والذي يقع على عاتقها المهمة الاكبر في تربية وتنشئة هذه النماذج المشرفة.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية ببورسعيد، على الجهود المثمرة في ملف تطوير التعليم ببورسعيد، مؤكدا على النهضة التعليمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة، لافتا أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات و تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

ويمكن للطلاب وأولياء امورهم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس فور اعلان وزير التربية والتعليم لها.