تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المتنقلة بالمحافظة، حققت نجاحا كبيرا، حيث تم تحصين نحو 79 ألفا و 233 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية، وحمى الوادى المتصدع، والجلد العقدي، والحمي القلاعية.

تكثيف الحملات المتنقلة في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور مدير مديرية الطب البيطري لـ«للوطن»، أن حملة «من بيت لبيت»، تعمل على تحصين الماشية داخل الحظائر من خلال الفرق البيطرية المتنقلة، وذلك هرباً من الحر في فصل الصيف، كما أنها تحافظ علي الثروة الحيوانية من التنقل أو الإصابة «بالإجهاد الحراري»، جراء الموجة الحارة.

تطعيم الماشية حتى الخامسة مساءً

وأضاف أيضاً أننا نقوم بتحصين الماشية في قري كفر الشيخ، مع أول ضوء من اليوم وحتي الساعة الخامسة، وذلك من خلال العديد من الحملات البيطرية المنتشرة لـ«من بيت لبيت»، علي نطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك للحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتنامي أعدادها.