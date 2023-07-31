شروط الحصول علي فيزا دراسية في تركيا وتكاليف الدراسة للمصريين

تكلل مارثون الثانوية العامة 2023 بإعلان النتيجة بشكل رسمي اليوم الاثنين، ليستعد الطلاب لمرحلة تعليمية جديدة، وهي المرحلة الجامعية، والبعض منهم يرغب في الدراسة بالخارج للحصول على فرص عمل أفضل في التعامل مع المشاكل العالمية، لذلك يتابع البعض تكاليف الدراسة في تركيا للمصريين، وشروط الحصول علي فيزا دراسية في تركيا.

شروط الدراسة في تركيا

وفيما يلي تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، تكاليف الدراسة في تركيا للمصريين وشروط الحصول على فيزا دراسية في تركيا، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط الدراسة في تركيا للمصريين

وتعتبر شروط الدراسة في تركيا للمصريين 2023 بسيطة وسهلة للغاية، فالتقديم للجامعات الخاصة لا تتطلب سوي الشهادة الثانوية أو كشف درجات مترجم ومصدق من وزارة الخارجية المصرية.

أما القبول في الجامعات التركية الحكومية، فهي أن يكون الطالب حاصل على معدل أعلى من 50% من اختبار السات، وأن يكون معدل قبول أعلى من 80%، مع تقديم صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء

تكلفة الدراسة في تركيا

تتباين تكلفة الدراسة في تركيا للمصريين حسب الجامعة، لكن في المتوسط تتراوح تكلفة الدراسة في الحامعغات الحكومية ما بين 300 إلى 4000 دولار سنويًا، وفي الجامعات الخاصة ما بين 2500 إلى 20 ألف دولار سنويًا.

تختلف تكلفة الدراسة في تركيا، حسب التخصص، فمثلا دراسة الصيدلة في تركيا تتراوح ما بين 700 إلى 3000 دولار سنويًا في الجامعات الحكومية، بينما في الخاصة ترتفع إلي نحو 10 آلاف دولار سنويا.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في تركيا

وحتى تتمكن من استخراج فيزا الدراسة في تركيا لابد من توافر بعض الشروط أولا، وهي كالآتي:

الحصول على القبول في أحد جامعات تركيا سواء حكومية أو خاصة.

يمكن بعض الحصول على القبول حجز موعد في السفارة، للتقديم طلب الحصول على الفيزا، ويمكن التقديم عليها عبر الانترنت.

سيطلب منك تقديم بعض المستندات الرسمية والتي منها صور جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل، وشهادات التخرج من الثانوية موثقة من الإدارة التعليمية ووزارة الخارجية حتى يتم قبولها.

خلال أيام من تقديم الطلب والمستندات سيتم الرد على إمكانية استخراج فيزا الدراسة سواء بالقبول أو الرفض.

شروط قبول الدراسة في تركيا

وحتى تتمكن الدراسة في تركيا، يجب أن تتابع المنح الدراسية المعروضة من الجامعات التركية، للتقديم فيها، إذا كانت الجامعة حكومية، فيجب أن تكون حاصل على 50% أو أعلى في اختبار السات، ومعدل قبول 80% أو أعلي.

أما إذا كانت جامعة خاصة، فكل ما يطلب منك هو شهادة الثانوية أو كشف درجات مترجم ومصدق من وزارة الخارجية المصرية.