زلازل بقوة 6 درجات تضرب عدة دول خلال أسبوع.. وإصابة 8 في تركيا

شهد العالم خلال الأسبوع الماضي، هزات أرضية عديدة في عدة دول مختلفة، لكن يبقى النصيب الأكبر لتركيا، إذ ضرب ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي البلاد الثلاثاء الماضي، زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في إصابة 8 أشخاص.

زلزال يضرب جزيرة فيجي

وقع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، فجر الاثنين، جنوب جزيرة فيجي في جنوب المحيط الهادئ، على عمق يبلغ 546 كيلومترا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال في فيجي وقع على بعد 670 كيلومترًا جنوبًا وجنوب شرقي من عاصمة فيجي «سوفا»، وعلى بعد 705 كيلومترات جنوب غرب عاصمة مملكة تونجا «نوكو ألوفا».

زلزال بقوة 6 درجات يضرب إندونيسيا

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، فجر الثلاثاء، جزيرة نوسا تينجارا الشرقية في إندونيسيا، وأكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي.

وأفادت الوكالة الجيوفيزيائية في إندونيسيا، بأن مركز الزلزال كان في المحيط على عمق 75 كيلومترًا في المنطقة الشرقية من البلاد، بالقرب من تيمور الشرقية.

زلزال يضرب جزر الكوريل بين روسيا واليابان

وأفادت السلطات الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، على عمق 26 كيلومترا.

وصرحت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة الزلازل في يوجنو- ساخالينسك الروسية، بأن مركز الزلزال كان في المحيط الهادئ، وعلى بعد 141 كيلومترًا جنوب جزيرة أونكوتان غير المأهولة، وتحديدًا على الطرف الشمالي لسلسلة جزر الكوريل.

زلزال يضرب جزر أندامان بالهند

وأفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بوقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في جزر أندامان بالهند.

وأضاف مركز أبحاث علوم الأرض الألماني، أن الزلزال الذي وقع في المنطقة الخالية من السلاح في جزر أندامان بالهند، كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.