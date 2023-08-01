وزير الدفاع الروسي: مستعدون لتعزيز القدرات القتالية للقوات الجزائرية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إنَّ موسكو مستعدة للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

تعاون عسكري بين روسيا والدول غير الغربية

جاء ذلك خلال لقائه في روسيا مع رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية، خاصة أن موسكو مهتمة بتوسيع نطاق التعاون العسكري مع الدول غير الغربية، بينما تواجه هجومًا مضادًا في أوكرانيا بالصراع الذي بدأ قبل 17 شهرًا.