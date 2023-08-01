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روسيا: حان الوقت لضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا

كتب:

هانى حسن
12:43 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية

جانب من أحداث الأزمة الروسية الأوكرانية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاج، بأنّ رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي، أعلن أنه قد حان الوقت لضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وأضاف أنه من المرجح أن المسيرات التي هاجمت موسكو أطلقت من قبل شبكة عملاء لأوكرانيا داخل روسيا.

وأعلنت السلطات الروسية في وقت سابق، أنه تم إحباط هجوم بطائرات دون طيار أوكرانية «درون»، على العاصمة «موسكو»، دون وقوع إصابات.

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بقلم هانى حسن