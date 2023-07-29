نائب وزير الدفاع الروسي: سنساعد أفريقيا في توريد المواد الغذائية مجانا

تحدث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، عن دور روسيا في المجال الإنساني، واصفًا هذا الدور بالمهم، مشيرًا إلى أن الروسي فلاديمير بوتين، عرض على حضور القمة الروسية الأفريقية توجهات روسيا التي لا تتغير.

روسيا ساعدت وستساعد الدول الأفريقية في توريد المواد الغذائية الأساسية بالمجان

أكد خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز» على هامش انعقاد القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، أن روسيا ساعدت وستساعد الدول الأفريقية في توريد المواد الغذائية الأساسية بالمجان، وما يخص مسألة صفقة الحبوب المهمة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن روسيا نفذت التزامتها ومستمرة في تنفيذها.

30 ألف طالب أفريقي يدرسوا في الجامعات المدنية الروسية

أشار نائب وزير الدفاع الروسي، إلى أن روسيا تعمل في مجال التعليم، حيث يتم تأهيل عدد هائل من الطلاب الأفارقة، لافتًا إلى وجود أكثر من 30 ألف طالب يدرسوا في روسيا بالجامعات المدنية.

وأقيمت القمة الروسية الأفريقية بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة واسعة من زعماء القارة السمراء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.