توقعات تنسيق كلية الطب 2023-2024.. الحد الأدنى 372 درجة

كشفت مؤشرات نتيجة وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 الفرق في نسب النجاح التي انخفضت عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن تنسيق الجامعات 2023 الحكومية، ويشهد انخفاضًا عن تنسيق الأعوام الماضية بنسب بسيطة جدًا، وهو ما كشف توقعات تنسيق كلية الطب 2023-2024 للعام الجامعي الجديد المقرر أن يبدأ 30 سبتمبر المقبل.

توقعات تنسيق كلية الطب 2023 - 2024

وبنظرة تحليلية لنتائج الثانوية العامة 2023، نجد أنّ توقعات تنسيق كلية الطب 2023-2024 وغيرها من كليات القمة ستكون متاحة للطلاب الذين حصلوا على درجات من 90% فما فوق، وهم ما يزيد على 20 ألف طالب في كليات الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، وهندسة البترول، التى تقترب من العام الماضي بنسب الحاصلين على أكثر من 90%.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري، من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، لتقف عند 372 درجة بعد أن يصل إجمالي أعداد الطلاب الملتحقين بها من 10 آلاف و500 إلى 11 ألف طالب.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد بمختلف مناطق الجمهورية، موضحة أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 ستبدأ يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس الجاري ولمدة 5 أيام.

وستبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فرز الرغبات والوقوف على الحدود الدنيا للكليات، و من ثم إعلان نتيجة المرحلة من خلال مؤتمر صحفي.