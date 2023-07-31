توقعات تنسيق كلية الطب البيطري.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

ساعات قليلة وتبدأ أعمال تنسيق القبول بالجامعات، وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يريد الطلاب معرفة توقعات التنسيق هذا العام، خاصة بالنسبة لكليات القمة، ومن بينها توقعات تنسيق كلية الطب البيطري والفارق البسيط في الدرجات من محافظة إلى أخرى.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الثانوية العامة، تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية الطب البيطري، وفقا لما هو معلن في تنسيق العام الماضي، الذي جاء على النحو التالي:

تنسيق كلية الطب البيطري العام الماضي

- كلية الطب البيطري جامعة السادات 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسوان 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة بني سويف 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة مطروح 356.5 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة العريش 356 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد 356 درجة.

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

وعقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، زف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، تفيد بأن النسب المئوية لمختلف الشعب تجعل تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي.

وتستوعب الجامعات والمعاهد الحكومية كل طلاب الثانوية العامة في الدور الأول والثاني وطلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، كما تتميز جميع قطاعات التعليم على مستوى الجامعات بطاقة استيعابية كبيرة وتتسع جميع الطلاب، وتكون الدراسة في الكليات الطبية جادة، وعلى الطالب أن يجتهد لأن التعليم الجامعي كاشف لمهارات الطلاب بشكل حقيقي.