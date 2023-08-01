رئيس حزب حقوق الإنسان: تكافؤ الفرص مبدأ دستوري وأساسي لتحقيق المواطنة

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّه جاري العمل على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص داخل مناقشات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بهدف تحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية، وذلك عبر العديد من الخطوات الجادة التي سيعملون على تحقيقها.

التهامي: مبدأ تكافؤ الفرص أحد قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن الحوار الوطني، أنَّ مبدأ تكافؤ الفرص أحد القضايا التي يناقشها المحور الاقصادي، بجانب لجنة الدين العام وعجز الموازنة والحلول المقترحة.

الطعن في أي قانون يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: «أي قانون يخل بمبدأ تكافؤ الفرص يُطعن فيه أمام المحكمة الدستورية العليا وقد تقضي بإلغائه ولابد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق المواطنة وهو المبدأ الدستوري المنصوص عليه بدستور 2014.. وجلسات المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني تهتم بمناقشة مبدأ تكافؤ الفرص والدين العام وعجز الموازنة».