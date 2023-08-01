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النائبة راوية مختار: مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال سياسات الحكومة

كتب:

يسرا البسيوني
02:04 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قالت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الإصلاح والتنمية إن مبدأ تكافؤ الفرص تحقق من خلال السياسات التي وفرتها الحكومة حيث تطوير العشوائيات وتوفير الخدمات المختلفة.

العدالة تأتي بتطبيق القانون

وأكدت خلال كلمتها في جلسة نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بالحوار الوطني أن هناك تحديات كبيرة تطلب لأن نكون دولة منتجة، مشيرة إلى أن العدالة تأتي بتطبيق القانون وتحقيق تكافؤ الفرصة بناء على الإمكانيات والقدرات.

وأشارت ممثل حزب الإصلاح والتنمية إلى أن المواطن في حاجة لتكافؤ فرص في توفير التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل ومياه نظيفة وصرف صحي دون تمييز بين غني فقير أو مهمش، وكذلك توفير مناخ عمالة شفاف يخلق فرص عمل للجميع.

دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع

ولفتت إلى أن دور الحكومة يتطلب الشفافية للجميع دون التمييز بينهم، والعمل على النمو الاقتصادي للانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، مطالبة بضرورة زيادة حوافز مشاركة المجتمع المدني، خاصة وأنه لدينا مثال لذلك وهو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

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بقلم يسرا البسيوني