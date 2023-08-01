«صحة البحيرة» تناقش خطة الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الشامل

ناقش الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، خطة مديرية الصحة بالبحيرة، للاستعداد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعرض الأماكن الأخرى التي تم توقيع الاختيار عليها للاعتماد، وأسباب اختيار تلك الأماكن، وذلك مع الدكتور خالد عمران، والدكتور السيد العقدة، والدكتورة ولاء عبداللطيف، وأعضاء مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR».

جولات مرورية على المستشفيات

جاء ذلك خلال جولة أعضاء مجلس إدارة الهيئة المرورية على بعض المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، المرشحة للتسجيل للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إذ تم المرور على مركز فريد عطيه للغسيل الكلوى، ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك بدمنهور، واستكملوا جولاتهم المرورية بزيارة مركز طب الأسرة بالأبعادية ومركز الأسنان بدمنهور.

توافر معايير مكافحة العدوى

ودار النقاش حول ما تم رصده من ملاحظات من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أثناء جولاتهم المرورية على تلك الأماكن، ومناقشة مدى توافر المعايير الخاصة بمكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وغيرها من المعايير الخاصة بالتسجيل للاعتماد.