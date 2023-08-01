الكشف على 2900 مواطن في 4 قوافل طبية لجامعة طنطا بالتعاون مع «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوع، في 4 قرى بمراكز زفتى وطنطا والمحلة الكبرى وسمنود، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة.

تكثيف أنشطة القوافل الطبية

وصرح الدكتور محمود زكي بأن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشهد تحقيق استفادة لكافة فئات المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيفا في أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التي يتم رصدها وإمداد الجامعة بها.

وأشار إلى أن قافلة قرية نواج بمركز طنطا شهدت أول تفعيل لآليات تطبيق بروتوكول تعاون جامعات إقليم الدلتا، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتقديم الخدمات البيطرية، وبمشاركة مديرية الطب البيطري بالغربية.

الوصول لأكبر عدد من المواطنين

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود سليم أن تعظيم قيم المشاركة في أنشطة القوافل يمثل حجر الزاوية في نجاحها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، موجها الشكر لرئيس جامعة طنطا ومحافظ الغربية على توفير كافة سبل الدعم لأنشطة القوافل.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 2900 شخص من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 257 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.