«CBC» تسلط الضوء على تبرع المتحدة بعوائد مهرجان العلمين لـ«حياة كريمة»

ناقش برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر شاشة قناة «CBC»، تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعوائد مهرجان العلمين الجديدة لمبادرة «حياة كريمة».

منى عبد الغني

وعلقت منى عبد الغني، على الخطوة قائلة: «فكرة محترمة جدا بها تكافل اجتماعي رائع، وهذا هو المنتظر من الشركة المتحدة، وجميعنا نتضافر، سواء رجال أعمال أو غيرها من الفئات المختلفة، والحمد لله مدينة العلمين، يوجد عليها توافد كبير وأعداد كبيرة للغاية، فأظن إن عدد الزوار تخطى المليون زائر».

هبة الأباصيري

وأضافت هبة الأباصيري، مقدمة البرنامج، عن المبادرة، قائلة إنه من الممكن أن نقول أن «انتعاش السياحة أدى لإنعاش الاستثمار، والأخير أدى لإنعاش الاقتصاد، وهو ما أدى في النهاية لإنعاش الفئات الأكثر احتياجا، وهي مسألة عبارة عن تكافل اجتماعي وتحقيق وتوفير الكرامة الإنسانية للمواطنين بكل الفئات، والتكامل يأتي لكل فئات الدولة».