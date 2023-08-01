شاطئ النخيل يستقبل 50 عضوا من جمعية «سحر الحياة» لمرضى السرطان

استقبل شاطىء النخيل غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 50 من أعضاء جمعية «سحر الحياة» لمرضى السرطان، لقضاء يوم كامل بالمجان، مع تقديم الضيافة لهم، وأبدى المرضى سعادتهم بهذة الحفاوة من مستأجر الشاطىء والعاملين به، واستمتعوا بمياه البحر والجلوس على الشاطىء في جو أسري سعيد.

استضافة مجانية

وقالت مها نور الدين، رئيس الجمعية، لـ«الوطن»، أن المرضى أتوا إلى شاطىء النخيل بدون تنسيق أو اتصال بأي مسؤول، مضيفة «حين سألونا على بوابة الشاطىء وعلموا أننا جمعية مرضى سرطان اتصلوا بمسؤول الشاطىء الذي حضر ورحب بنا، وأدخلنا بدون أي رسوم».

وأضاف محمد نور الدين، «تم استقابلنا ووضع الكراسي والشماسي والترابيزات في مكان مميز، دون تحصيل أي رسوم، مما أسعدنا، وقضينا يوماً ممتعاً على الشاطىء».

الروح المعنوية تؤثر على المرضى

وأشارت منى سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مرضى السرطان يحتاجون إلى الشعور بالسعادة، وقالت «حضورنا الشاطئ اليوم أعطى لهم هذا الشعور وغمرتهم السعادة لحفاوة الاستقبال».

وذكرت صباح عيد، مشرفة الجمعية: «نحاول بقدر الإمكان إيجاد فرص لرفع الروح المعنوية للمرضى، خاصة أن الروح المعنوية الجيدة لمريض السرطان قد تعجل بشفائه».

مكان مميز على الشاطئ

وقال محمد أبو شامة، مستأجر شاطئ النخيل، لـ«الوطن»، إنه فور إبلاغه بوجود أعضاء جمعية سحر الحياة لمرضى السرطان حضر إليهم للترحيب بهم، واستضافتهم، مشيرا إلى أن شاطئ النخيل مفتوح دائما لمثل هذه الحالات، حيث تم تخصيص مكان مناسب لهم سواء على الشاطىء أو داخل المياه، مع تخصيص عمال إنقاذ وغطاسين لخدمتهم طوال فترة تواجدهم.