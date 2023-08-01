بشرى لحملة الشهادة الإعدادية.. فتح باب القبول بمراكز التدريب المهني

وافق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة على قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالإعلان عن خطة قبول دفعة للعام التدريبي 2024/2023 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للالتحاق بمراكز التدريب المهني؛ للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم فى احداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

منظومة التدريب المهني

وأكد اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أنّ المصلحة تمثل الذراع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن خطة العام الحالي تتضمن استمارة التقديم الكترونيا فقط من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتى تم نشرها من بداية التقديم على الصفحة الرسمية للمصلحة بموقع التواصل الاجتماعي بنموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجانا على موقع البوابة الإلكترونية للمصلحة: http://pvtd.gov.eg/services/applying_to_training_centers ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 وذلك حتى الوصول الى الطاقة الاستيعابية لكل مركز.

الحد الأدنى لدرجات القبول

كما أضاف رئيس المصلحة، أنّه تم تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ علي نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم ، مضيفًا أن من المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة.

شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني

1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2024/2023 والسابق2022/2021 (وتكون اللغة الأجنبية هي الانجليزية).

2. ألا يزيد عمر (الطالب / الطالبة) على 18 سنة في أول أكتوبر 2023.

3. الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز.

4. اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها.

5. يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية الواقع بها المركز.

6. أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات - CNC خراطة - CNC فرايز – التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة.

7. لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.

8. المصروفات الدراسية كالاتي

- الصف الأول: 126.5 جنيه.

- الصف الثاني: 121.5 جنيه.

- الصف الثالث: 109.75 جنيه لمناطق القاهرة الكبرى، و 106.75 جنيه لباقي المناطق التدريبية بالمحافظات الأخرى.

- الطلبة الوافدين للسنوات الثلاثة 500 جنيه.

- إعفاء الطلبة الأيتام (متوفى الوالد) من سداد المصروفات الدراسية فيما عدا مبالغ الحسابات الدائنة.