علاء عصام: نبحث الأفضل للمحليات.. ويجب زيادة صلاحيات وزير التنمية المحلية

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه يوجد اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين في صياغة قانون يتناسب مع الدستور.

جاء ذلك خلال جلسات الأسبوع الخامس بالمحور السياسي، للحوار الوطني، إذ عقدت قبل قليل لجنة المحليات جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وأضاف «عصام» خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أنَّه لا يوجد خطوط حمراء في المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات، متابعًا «الموضوع محل اتفاق وتوافق وفي ظني أن هذه الموضوعات تكمل النقاش حول صياغة القانون وتمنح بعدًا عميقًا لمفهوم الإدارة المحلية».

من جهته، قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي، إنَّ تعدد مستويات الإدارة المحلية لا يجب أن تحد اختصاصات الوحدات الأدنى، مشيرًا خلال كلمته، إلى أن نقل المحافظين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى ليس من أدبيات الإدارة المحلية ويجب وضع ضوابط لها للاستفادة من خبراتهم بمحافظاتهم، موضحًا أنَّه يجب أن يدرب ويدرك مسؤولي المحليات أن ولائهم للمواطنين الذين جاءوا بهم.

وتابع المقرر المساعد للمحور السياسي: «يفترض أن توضع شروط تضمن مستوى من الخبرة والكفاءة لدى من يترشح لتولى مسئولية المحليات».

فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إنَّ المحافظ لابد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها، والمحافظ يتمّ اختياره بما يتوائم مع المحافظة نفسها فمحافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال كلمته في الجلسة، أنَّ المحافظ ينفذ سياسة الدولة وليس موظفا بل له رسالة ويجب أن يأتي بالتعيين لا الانتخاب ونحن لسنا كالدول الأجنبية في تجاربها وطبيعتها، موكّدًا أنَّه لابد من زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.