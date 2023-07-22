«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا في بني سويف

تنطلق اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى قرى محافظة بني سويف.

القافلة تجوب 6 قرى.. الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة سوف تجوب الـ6 القرى الأكثر احتياجا للخدمات البيطرية، وكذلك قرى حياة كريمة؛ إذ تقدم الفحص التناسلي وتشخيص العشار بالموجات فوق الصوتية، وعلاج أمراض العجول الصغيرة والضرع، كما تجري أيضا تجريع ورش جميع الحيوانات، للقضاء على الطفيليات الداخلية والخارجية، ما يحافظ على صحة الحيوان.

القافلةفي إطار مبادرة حياة كريمة

وأشار «فاضل» إلى أنه سوف يشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد «بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية»، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في إطار مبادرة حياة كريمة، وما يجرى تقديمه من خدمات.